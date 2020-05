Déconfinement : comment les concessionnaires automobiles veulent écouler les stockss

À Fresnes (Val-de-Marne), un concessionnaire automobile a repris ses activités après le 11 mai. Ici, la livraison des commandes passées avant le confinement a déjà commencé. Les essais et la prise en main sont effectués tout en respectant les gestes barrières. Même constat dans un autre établissement où des mesures sanitaires strictes ont été mises en place pour rassurer les clients. Quelles stratégies ces concessionnaires adoptent-ils pour écouler les stocks d'invendus ?