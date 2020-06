Déconfinement : les contrôles à la frontière franco-italienne agacent les automobilistes

Ce mercredi à la frontière franco-italienne, des bouchons interminables ont fortement agacé les conducteurs. Ces embouteillages étaient dus à la réouverture de l'accès côté italien et le renforcement des contrôles côté français. Faute de pouvoir faire des courses et se promener, ceux qui attendaient cette date avec impatience ont été déçus et agacés par la situation. A noter que l'Hexagone ne rouvrira officiellement ses frontières intra-européennes que le 15 juin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.