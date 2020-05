Déconfinement : les crèches et les écoles prennent des mesures

A partir du 11 mai prochain, les écoles et les crèches pourront rouvrir leurs portes. A Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), un établissement privé a fait appel à une société de désinfection pour décontaminer toutes les pièces. Cette mesure préventive permet de s'assurer que le virus ne prolifère pas. Celle-ci a toutefois un coût, environ 1 000 euros pour 250 m². Mais pour le responsable de la crèche, il s'agit d'un investissement nécessaire pour sécuriser les enfants et les professionnels.