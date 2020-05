Déconfinement : les croyants impatients de retrouver leurs lieux de culte

La décision du Conseil d'Etat a ravi les fidèles. Dans huit jours, les lieux de culte seront de nouveau accessibles. Un réel soulagement pour les croyants d'autant plus que les rassemblements spirituels leur ont manqué durant ces deux derniers mois. À la paroisse de Carquefou, en Loire-Atlantique, on se met à pied d'oeuvre pour faire respecter la distanciation sociale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.