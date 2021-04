Déconfinement : les dernières pistes

En direct de l'Elysée, notre journaliste Bastien Augey nous fait part de quelques pistes sur le déconfinement. Selon lui, le chef de l'Etat est revenu sur trois grandes échéances dans le calendrier des réouvertures. Ce sera en premier lieu le tour des commerces et des terrasses qui devront respecter des jauges. La date de réouverture est prévue à partir de la mi-mai. On ne sait pas encore si ce sera avant ou après le week-end de l'Ascension. La deuxième grande échéance se fera sur le courant du mois de juin. Cette partie concerne l'intérieur des cafés et des restaurants mais aussi les événements culturels. Enfin, Emmanuel Macron a annoncé un retour progressif à la normale à partir de début juillet. Il y a cependant une nuance dans tout ce calendrier. En effet, le gouvernement se garde le droit de donner des coups de frein à ces allègements si jamais la situation sanitaire est jugée préoccupante dans certains territoires.