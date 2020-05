Déconfinement : les derniers arbitrages avant les annonces de cet après-midi

Un Conseil de défense a eu lieu ce jeudi matin à l'Elysée pour ajuster les derniers arbitrages de la deuxième phase du déconfinement. Apparemment, certaines décisions ont été compliquées à prendre à savoir la règle des 100 km ou encore la date de réouverture des cafés et restaurants. Pour la carte de déconfinement, il semblerait que les départements ne seront pas tous en vert. Dans tous les cas, les détails du nouveau plan seront annoncés cet après-midi par Edouard Philippe.