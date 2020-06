Déconfinement : les élèves des lycées professionnels font leur rentrée

Les élèves des lycées professionnels sont de retour en classe ce 2 juin. C'est le cas de ceux de l'établissement Jean Perrin de Saint-Cyr-l'École (Les Yvelines). Pour respecter les consignes sanitaires, seuls 10% à 15% d'entre eux pourront être accueillis chaque jour. Le lycée a priorisé les élèves de terminale et de CAP diplômant, car ils seront sur le marché du travail dès le mois de septembre.