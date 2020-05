Déconfinement : les enfants ont repris le chemin de l'école à Paris

Après deux mois de confinement et de cours à distance, les élèves sont impatients de retrouver leurs copains. C'était notamment le cas ce jeudi dans un établissement de la capitale, où de nouveaux gestes ont fait leur apparition pour respecter les mesures sanitaires. À l'école primaire Sainte-Louise, les élèves sont arrivés à des heures différentes pour éviter les regroupements. Ils viendront en classe deux jours par semaine, soit quatorze jours à passer à l'école avant les vacances d'été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.