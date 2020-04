Déconfinement : les forces de l'ordre se préparent à contrôler les déplacements de plus de 100 km

Dès le 11 mai, les forces devront contrôler et verbaliser tous les voyageurs qui ne portent pas de masque sur le visage. Une tâche qui s'annonce laborieuse car tous les jours, des millions de Français empruntent les transports en commun. En parallèle, toute personne se trouvant à plus de 100 km de chez elle pourra aussi être verbalisée, sauf en cas de déplacement professionnel ou de motif familial impérieux. Le mode d'emploi de ces nouvelles mesures devrait être détaillé aux agents dès ce jeudi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.