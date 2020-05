Déconfinement : les gîtes d'Île-de-France sont pris d'assaut

Depuis le 11 mai, les gîtes sont pris d'assaut en particulier autour de Paris. La preuve que les citadins ont besoin de changer d'air et d'horizon après le confinement. Entre repos et travail en visioconférence, les familles profitent de la nature et de l'espace. Réservés jusqu'en juillet, les gîtes sont désinfectés entre chaque location.