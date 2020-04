Déconfinement : les grandes dates à retenir

Le retour à une vie presque normale se fera par étapes. Thierry Coiffier nous présente les différentes dates à retenir dans le processus de déconfinement. Dès le 30 avril, les cartes de départements en vert ou en rouge seront publiées en fonction de la circulation du virus. Ensuite, le 7 mai, le gouvernement annoncera si le déconfinement aura finalement lieu ou pas. Si oui, à partir du 11 mai, les écoles primaires, les crèches, les commerces et les transports urbains rouvriront progressivement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.