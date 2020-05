Déconfinement : les habitants de Wihr-au-Val craignent une deuxième vague

A Wihr-au-Val (Haut-Rhin), plus aucun cas de coronavirus n'a été détecté en dix jours. L'épidémie a frappé très tôt dans ce village de 1 300 habitants où plus de 200 hospitalisés et une dizaine de décès ont été enregistrés. Malgré le déconfinement, tout le monde préfère rester prudent. Rares sont ceux qui osent sortir afin d'éviter une deuxième vague. Les commerçants, quant à eux, sont bien décidés à faire respecter les nouvelles règles sanitaires. Tout le monde ne souhaite plus qu'une chose : tourner la page. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.