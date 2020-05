Déconfinement : les Obernois retrouvent leur liberté de mouvement

Après de longues semaines de confinement, Obernai (Bas-Rhin) retrouve ses habitudes. En ce temps ensoleillé, les habitants sortent de leur domicile pour faire du sport, aller à la pâtisserie ou se promener dans les rues. Les restaurateurs, quant à eux, misent sur la vente à emporter pour relancer la vie sociale et retrouver un début d'activité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.