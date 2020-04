Déconfinement : les opticiens inquiets pour la reprise

Tous les opticiens espèrent rouvrir le 11 mai en suivant des règles sanitaires très strictes. Cependant, les clients risquent de ne pas être au rendez-vous. En effet, les ophtalmologistes, eux aussi, sont quasi à l'arrêt. Pendant le confinement, près de cinq millions d'ordonnances n'ont pas pu être réalisées. Or, sans elles, pas de lunettes. Comment ces professionnels doivent-ils préparer leur reprise ?