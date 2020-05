Déconfinement : les plages rouvrent à La Baule et à Pornichet

Après huit semaines de confinement, les habitants de La Baule et de Pornichet peuvent enfin profiter de l'air frais, qui plus est, sur les plages. La préfecture de la Loire-Atlantique a en effet autorisé la réouverture de celles-ci mardi soir. Néanmoins, ces promenades seront encadrées et cet accès ne sera maintenu que si les consignes sont respectées. Des recommandations que la plupart comprennent et approuvent.