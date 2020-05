Déconfinement : les Rennais retrouvent avec bonheur les parcs et les jardins publics

Le parc du Thabor, l'un des plus beaux du pays, a ouvert ses portes ce lundi matin. Les habitués les plus matinaux se sont rendus avec un grand plaisir dans cet écrin de verdure, situé au cœur du centre-ville de Rennes (Ille-et-Vilaine). En effet, après 55 jours de confinement, la promenade y est agréable, même s'il fait froid. Les treize jardiniers du parc ont repris leur travail alors que pendant le confinement, un seul y était resté pour s'occuper de la faune.