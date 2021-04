Fériés de mai : les réservations en nette hausse dans les campings et gîtes

L'impatience de retrouver des visiteurs se fait sentir à Andernos-les-Bains (Gironde). Dans les rues, les touristes du long week-end de mai sont attendus de pied ferme pour faire revivre le centre-ville. "Ça va nous changer la vie. On va recommencer à travailler", témoigne Florian Guitard, glacier. Jean-Luc Linares, vendeur de vêtements, lui, est en plein ponçage ce jeudi matin. "Nous, on sera prêts", a-t-il affirmé. Des visiteurs, il devrait y en avoir beaucoup, notamment pendant le long week-end de l'Ascension. Dans le camping familial "Le coq hardi", le téléphone n'arrête pas de sonner. "On ne peut plus avoir de locatif pour la fête", explique Isabelle Violes. Les réservations ont grimpé en flèche pour les mobil-homes, mais aussi les emplacements de camping. La gérante met les bouchées doubles. Elle sent ses clients impatients. Les gîtes, eux aussi, sont très sollicités. Ceux avec des piscines attirent le plus. À Andernos-les-Bains, comme dans beaucoup de villes balnéaires, tous attendent le long week-end de mai pour retrouver les touristes en quête d'oxygène.