Déconfinement : les restaurants du Val-d'Oise craignent de rester fermés

Les départements en rouge ne verront peut-être pas leurs bars et restaurants rouvrir pour cette seconde phase de déconfinement. Pour Argenteuil, la ville la plus peuplée du Val-d'Oise, le virus circule encore activement et la promiscuité de certains logements inquiète les autorités. Bien que le nombre d'hospitalisations liées au Covid-19 soit en baisse dans le département, les restaurateurs craignent une mauvaise nouvelle.