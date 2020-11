Déconfinement : les restaurateurs ne voient pas le bout du tunnel

Sans perspective de réouverture, les restaurateurs semblent être les grands oubliés du déconfinement. Ils savent déjà que le discours du président de la République de ce mardi soir n'y changera rien. Cette situation suscite de la peur chez ces professionnels. Yann Lalle, restaurateur à Lyon, estime que leur sort est lié et clos jusqu'en début 2021. Pourtant, ils n'ont travaillé que cinq mois sur une année. Même angoisse pour le restaurateur Yannick Jarillot. Bien qu'il propose des plats à emporter, cela ne représente que 15% de son activité et ne suffit donc pas pour tenir. "Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir des perspectives d'avenir", a-t-il expliqué. Certains gérants, comme Sebastien Chenu, pensent même à changer de métier malgré les aides du gouvernement. Il a mis ses 18 employés au chômage partiel et vit avec ses économies. Quant au report des loyers, les bailleurs qui y consentent sont rares. Selon la Fédération des restaurateurs, 30% des établissements lyonnais pourraient fermer définitivement d'ici l'an prochain.