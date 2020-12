Restaurants fermés : les professionnels ressentent toujours une immense injustice

Dans les rues de Bordeaux (Gironde), la plupart des restaurateurs gardent le rideau baissé. Malgré tout, certains professionnels restent derrière les fourneaux pour faire de la vente à emporter. C'est le cas de Roman Winicki, patron et chef cuisinier de L'Atelier des Faures. Comme la plupart de ses confrères, il ne compte plus ses pertes, et le cœur n'y est pas. Mais il veut garder le contact avec les clients. Le Conseil d'Etat a rejeté les recours du principal syndicat des métiers de l'hôtellerie-restauration, considérant qu'à table, les clients seraient susceptibles de se contaminer plus facilement. Ce que les principaux intéressés renient, affirmant qu'ils ont un cadre et des procédés adaptés, contrairement aux particuliers. En attendant, les professionnels ne sont pas près de voir leur établissement rouvrir bientôt. Même la date annoncée du 20 janvier semble aujourd'hui compromise. Pour se faire entendre, les professionnels de l'hôtellerie-restauration sont appelés à se rassembler à Paris, aux Invalides, le 14 décembre prochain.