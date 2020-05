Déconfinement : on bronze sur réservation sur les plages de la Grande-Motte

Les plages de la Grande-Motte ont été aménagées pour garantir la sécurité sanitaire de tous. Résidents ou non, 250 personnes pourront y poser leurs serviettes pour la demi-journée avant de céder leurs places. Le port de masque n'y est pas obligatoire, mais il faut respecter un sens de circulation pour ne pas se croiser en allant se baigner. Comment s'organisent les réservations ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.