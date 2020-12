Déconfinement ou pas, comment vont se dérouler les fêtes de fin d'année ?

Des millions de personnes ont pensé aux fêtes de Noël. La preuve, le passage dans les magasins a complètement fait oublier le confinement et la distanciation sociale. A Lyon (Rhône), il y a bien des guirlandes, des sapins, des lumières et des gourmandises. L'esprit de Noël est là. Il ne reste plus qu'à être déconfiné le 15 décembre. A ce propos, la majorité reste sceptique et certains parlent même de l'arrivée d'une troisième vague. Tandis que d'autres veulent bien y croire tout en envisageant un reconfinement après les fêtes. On compte 11 000 cas de contaminations supplémentaires en 24 heures. C'est bien loin de l'objectif à atteindre qui n'excède pas 5 000 cas par jour pour être déconfiné. Pour la plupart, ce sera alors des fêtes en petit comité.