Déconfinement : où trouver des masques grand public ?

À l'approche du déconfinement, les pharmacies n'ont pas encore reçu l'autorisation de vendre des masques en tissu destinés au grand public. Quant aux modèles réglementaires, ils sont réservés au personnel soignant ou attribués sous ordonnance. Pourtant, certains buralistes vendent déjà des masques grand public à partir de 4 euros. Il est également possible d'en trouver sur Internet entre 5 et 12 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.