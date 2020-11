Déconfinement progressif : les précisions de Jean Castex

Plusieurs mesures ont été réabordées. Concernant les commerces, Jean Castex a confirmé que tous pourront rouvrir dès ce samedi, y compris les agences immobilières et les auto-écoles. Le protocole sanitaire sera le même pour tout le monde. Il n'y aura pas d'exception pour les salons de coiffure : ce sera huit mètres carrés par client. Pour les commerces de plus de 400 m², un système de comptage sera obligatoire. Pour relancer l'activité, l'ouverture sera autorisée jusqu'à 21 heures et facilitée le dimanche. Les restaurants, eux, restent fermés au moins jusqu'au 20 janvier, mais le Premier ministre a promis un soutien massif à la réouverture et le lancement d'une année de la gastronomie en 2021. En outre, l'autorisation de déplacement s'élargit à partir de ce week-end. Il y aura toutefois quelques règles à respecter. Qu'en est-il des activités sportives, des pistes de ski, des offices religieux, des saisonniers et des travailleurs précaires ?