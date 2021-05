Déconfinement : qu’allez-vous faire en priorité mercredi ?

Cela ressemble encore au calme d’un jour férié. Mais mercredi, les rues commerçantes vont enfin redevenir digne de ce nom. Et pour les Clermontois, c’est un grand OUI. Libération, besoin social, retrouvailles, remotivation… chacun décrit l’événement à sa manière. Sans surprise, la majorité des regards est tourné vers les chaises et les tables prêtes à être installées et savourées. "Demain, c’est le jour des terrasses", se réjouit une habitante. "Moi, je vais y être tous les soirs, je pense", lance un autre avec humour. On pourra aussi voir à nouveau la vie sur un grand écran en couleur, arrêter d’acheter à distance et, le pas léger, prendre soin de soi et des autres. Il y a également ceux qui veulent simplement prendre un verre et ceux qui comptent bien renouer avec leurs petits plaisirs. Avec un couvre-feu déplacé à 21 heures, ce sont deux heures de liberté qui s’offrent aux habitants. Et ils ne se feront pas prier pour en profiter. Mais encore un peu de patience et toujours de la prudence avec les gestes barrières, car le lever de rideau n’a jamais été aussi proche.