Déconfinement : quelle ambiance dans les restaurants de Rennes ce mercredi ?

A Rennes (Ille-et-Vilaine), un tiers des bars et restaurants n'avaient pas pu rouvrir faute de places, notamment car il n'y avait pas de terrasse ou que ce n'était pas rentable. Mais aujourd'hui, tous les établissements de la ville ont pu de nouveau accueillir les clients. Au restaurant "Le Bénédicte", il y a plein de réservations pour ce midi, ce soir et pour les jours à venir. Les restaurateurs rennais qui rouvrent dans les salles se sont organisés depuis très tôt ce matin. Dans cette salle, le premier service démarre dans trois heures et les fournitures viennent tout juste d'arriver. Le premier service en salle va arriver, et cela fait un petit moment que la gérante attendait ça. "Je suis super contente, j'ai hâte de travailler, je suis passionnée, ça fait sept mois que j'attends, on est au taquet", énonce-t-elle. Dans les rues de Rennes, Jean-Paul Bocel effectue les dernières livraisons de légumes frais pour les chefs cuisto. Chez "Le Goût des autres", pour la patronne et ses employés, c'est un peu comme une rentrée des classes après sept mois d'inactivité. Les clients seront bien là. Ce soir, les 25 couverts ont déjà tous trouvé preneurs.