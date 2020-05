Déconfinement : quelle est la situation à la gare Montparnasse ?

La vie reprend petit à petit en ce premier jour de déconfinement, et le trafic SNCF avec elle. Avec une circulation assurée à 35%, l'offre n'est pas encore très conséquente. Environ 60% des Transiliens et 55% des TER devaient circuler ce lundi. Ce plan de transport a-t-il été respecté à la gare Montparnasse ? Le point sur la situation avec notre envoyé spécial, Thierry Coiffier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.