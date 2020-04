Déconfinement : quelles mesures pour le retour à l'école ?

L'organisation de la rentrée des classes s'annonce particulièrement compliquée pour les familles avec plusieurs enfants. Avec quinze élèves maximum par salle, il est difficile de savoir s'ils auront des cours tous les jours. Dans les crèches, les petits seront accueillis par groupe de dix à partir du 11 mai. Les familles monoparentales et celles dont les parents ne peuvent pas faire du télétravail seront priorisées. Quelles sont les mesures sanitaires à respecter ? Quid des lycéens ?