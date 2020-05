Déconfinement : qu'est-ce qui a changé à Sauxillanges ?

Ce lundi matin, on aurait pu penser que Sauxillanges (Puy-de-Dôme) n'était pas encore tout à fait à l'heure du déconfinement. Seuls quelques habitants sillonnaient les rues de la ville. Pour eux, la vigilance est toujours de mise malgré la reprise. Par ailleurs, pour beaucoup, l'envie principale du jour était tout simplement de retrouver le plaisir de se réunir en famille.