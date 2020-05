Déconfinement : sans école, comment reprendre le travail ?

Après les écoliers, c'est au tour des collégiens en zone verte de faire leur rentrée dès lundi. Cependant, ceux en zone rouge devront encore attendre. Une situation bien difficile pour les parents de ces derniers, car en plus de leur travail, ils sont aussi chargés de surveiller leurs petits. Les familles tentent de s'organiser au mieux, mais la situation commence à devenir insoutenable pour certains parents.