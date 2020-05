Déconfinement : se trouver dans une zone rouge est-il facile à accepter ?

Neauphle-le-Château est classée, comme dans tout le département des Yvelines, en zone rouge. Une situation dure à comprendre pour ses habitants, d'autant plus que la plupart n'a eu vent d'aucun cas contaminé par le virus. Pourtant, à seulement un quart d'heure de route de là, la décision ne fait pas débat. À Versailles, les gens trouvent la mesure normale. Certains aimeraient même davantage de sévérité.