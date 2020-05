Corse : peu d'écoles vont rouvrir, les parents s’organisente sur dix rouvre à Ajaccio

En Corse, 35 écoles sur 252 vont rouvrir leurs portes. Ce qui revient à dire que sur plus de 25 500 élèves en primaire, seulement 400 reprendront le chemin des écoles. La raison : la difficulté de la mise en place du protocole sanitaire imposé par l'Etat. Les maires veulent être sûrs de pouvoir accueillir les enfants en toute sécurité. Cela n'arrange pas les parents qui doivent reprendre leur activité. Comment s'organisent-ils ?