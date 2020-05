Déconfinement : tous les plaisanciers autorisés à reprendre la mer

L'activité reprend enfin dans le port de Pors Poulhan, à Plouhinec (Morbihan). Pour cause, tous les plaisanciers sont désormais autorisés à ressortir en mer à partir de ce lundi. Impatients, quelques irréductibles Bretons ont bravé le vent très tôt ce matin. Ce week-end, les habitants ont déjà profité de la marée basse pour réinstaller leur mouillage. C'était également l'occasion de se revoir entre copains. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.