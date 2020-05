Déconfinement : trois communes du Morbihan referment leurs plages

A Damgan, comme dans deux autres communes du Morbihan, les habitants doivent à nouveau patienter pour pouvoir profiter du sable et de la mer. La municipalité a décidé de refermer les plages après avoir constaté une hausse des incivilités et le non-respect de la distanciation sociale. Une décision qui déçoit les commerçants en cette veille du week-end de l'Ascension. Mais le maire de Damgan veut à tout prix sauver la saison touristique en évitant une reprise de la pandémie dans sa commune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.