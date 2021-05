Déconfinement : un air de renaissance dans les stations balnéaires bretonnes

Comme partout, les commerces rouvrent et les rues bourdonnent d'activité à Concarneau (Finistère). Sylvie promène son chien tous les jours mais aujourd'hui, elle a décidé d'aller voir comment se passe la réouverture. Pour Régine, c'est surtout l'allègement du couvre-feu qui va faire la différence. "On habite à cinq minutes de la plage et on va pouvoir profiter d'aller faire un tour le soir", lance-t-elle. Sur le port, un retraité est allé relever ses quelques casiers et il a déjà son programme de la journée. En terrasse, les habitués se retrouvent et savourent chaque instant. "De la vue, du bruit, les gens qui passent... on profite de tout", confie une cliente. Pour le gérant, cette journée de réouverture tombe à pic. "Pour moi, c'est une très grosse journée. Je fête mon anniversaire aujourd'hui et c'est mon cadeau", raconte Reinald Condé. De l'autre côté du port, la Ville close de Concarneau s'apprête à retrouver ses nombreux visiteurs. Les commerçants sont heureux et espèrent que cette saison sera meilleure. Sous le soleil breton, Concarneau reprend les couleurs et espère accueillir beaucoup de monde pour le week-end de la Pentecôte.