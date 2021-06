Déconfinement : un jour de rentrée pour de nombreux salariés

Après des mois à la maison, c'est leur grand retour dans l'entreprise. Le télétravail à 100% prend fin ce mercredi. Dans une société spécialisée dans la cartographie des réseaux à L'Isle-Jourdain (Gers), les bureaux se remplissent et les salariés réaménagent leur espace de travail. "C'est comme une rentrée des classes après de longues vacances", déclare Laurie Berger. Et qui dit rentrée des classes, dit retrouvailles avec les collègues et discussion autour de la machine à café. Stéphane, de son côté, opère sur le terrain. Il n'a pas connu le télétravail, mais il se réjouit de retrouver un peu d'animation, car avec 200 salariés sur le site, tout le monde se connaît. Seule contrainte : le port du masque reste obligatoire. Ce qui n'entache pas la convivialité. Le retour sur site se fera progressivement. Autre bonne nouvelle : fini les repas en solitaire à la cantine. Les salariés peuvent de nouveau manger ensemble, à condition de ne pas être plus de six par table.