Déconfinement : un maire du Vaucluse reçoit des masques défectueux

Les 20 000 masques reçus par la commune de Pertuis(Vaucluse) la semaine dernière sont défectueux et ne correspondent pas aux commandes passées en avril dernier. Une situation qui suscite la colère et l'indignation. Même la deuxième partie des commandes, reçue ce mercredi, n'est pas conforme. Il n'est pourtant pas possible de porter de réclamation auprès du fournisseur. Le maire a joué la carte de la transparence auprès de ses administrés qui ont pris la nouvelle avec une certaine philosophie.