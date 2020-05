Déconfinement : un retour à l'école progressif et concerté selon Emmanuel Macron

Ce mardi, Emmanuel Macron s'est rendu dans une école élémentaire de Poissy (Yvelines). Il y a notamment rencontré des maires pour répondre à leurs inquiétudes concernant le retour des élèves en classe. Selon le chef de l'Etat, on a besoin de faire progressivement revenir les enfants à l'école pour des raisons éducatives mais aussi sociales. "A partir du 11 mai, une nouvelle étape va commencer, et donc, on rouvre les écoles" a-t-il rajouté. Comment va s'organiser ce retour à l'école ?