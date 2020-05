Déconfinemnt : le maire de Levroux âgé de 82 ans joue les prolongations en attendant le second tour des municipales

Au vu du déconfinement, les maires des communes devront faire face à des choix difficiles. C'est le cas d'Alain Fried, maire de Levroux (Indre) âgé de 82 ans, qui est obligé de jouer les prolongations faute de second tour des municipales. Censé être à la retraite, l'élu est resté pour préparer au mieux ce déconfinement, notamment la rentrée des 185 écoliers de la communauté. En 19 ans de mandat, jamais Alain Fried n'a géré une telle crise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.