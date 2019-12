Décoration de Noël : les maisons dans la ville de Jarny s'illuminent

L'une des plus belles maisons illuminées de Meurthe-et-Moselle brille tous les soirs du mois de décembre. Un spectacle qui ravit surtout les petits. En effet, ce jardin est ouvert au public depuis maintenant sept ans, pour que chacun puisse admirer les magnifiques décorations de Noël. Pour donner vie à la maison, la Reine de glace, les lutins, ainsi que le Père-Noël sont également de la partie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.