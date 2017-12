Décorer le sapin de Noël est toujours un plaisir partagé

Dans le Finistère, à Conquet, la famille Pochet orne son sapin de Noël de boules et de guirlandes des années passées, ainsi que de nouveautés achetées dans les marchés spécialisés. De magnifiques boules en verre et des figurines fabriquées par les enfants à l'école viennent également égayer l'arbre de la maison. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.