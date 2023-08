Découverte de Labastide-d'Armagnac

Au milieu des vignes, il ne passe pas inaperçu. Le Combi de Florence date de 1978. Tout droit venu de Californie, il sillonne désormais les routes de la campagne landaise. Ce groupe d'amis est originaire des Landes et profite des vacances pour redécouvrir la région autrement. Premier arrêt au domaine de Marquestau. Ils sont au cœur du département des Landes et au cœur du Bas-Armagnac. Ils entrent dans la salle des trésors où se trouvent des fûts de chêne dans lesquels l'eau-de-vie se repose au moins 20 ans. Place au moment tant attendu : la dégustation. Quelques petites gorgées seulement, car il faut reprendre la route. Direction Montégut, un petit village à une dizaine de kilomètres. La visite démarre par cette ancienne maison à colombages. C'était la maison du gouverneur de l'époque. Une belle manière de découvrir ce village qui compte aujourd'hui 76 habitants. Dernière étape du parcours, le village de Labastide-d'Armagnac, fondée au XIIIe siècle. C'est un voyage dans le temps qui nous a permis de faire de belles rencontres et de rentrer à Bordeaux avec plein de souvenirs de vacances. TF1 | Reportage A. Vieira, R. Dybiec