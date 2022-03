Découverte du Limousin, le plateau de Millevaches

On l’appelle parfois, la montagne Limousine. Ce grand plateau granitique, en bordure du Massif Central, est l’un des plus anciens reliefs du Limousin, et le plus élevé aussi. Une altitude comprise entre 500 et 900 mètres qui fait du plateau de Millevaches un décor privilégié. Ici, il peut arriver de marcher sur des kilomètres sans rencontrer personne, même en prenant le temps de s’arrêter. Lorsqu’on quitte la forêt, les petits chemins offrent un tout autre spectacle, une multitude de sources, comme jaillit de nulle part. L’eau, partie intégrante de cette nature, révèle parfois des panoramas inattendus. Avec les rivières et les étangs, les lacs sont omniprésents sur ce territoire sauvage et quasi-désertique. L’eau permettrait même de remonter jusqu’aux origines du nom Millevaches. À l’autre bout du plateau de Millevaches, le petit village de Crocq est une ancienne place forte du royaume de France, dont il ne reste que deux tours. Mais aujourd’hui, l’histoire du village s’écrit derrière les murs de l’école. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre