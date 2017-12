Découvrez en famille les nouveautés du cinéma de Noël 2017

De nombreux films sont à l'affiche pour cette semaine de Noël 2017 : découvrez les en famille. Au programme, vous avez "Santa & Cie", "La deuxième étoile", "Paddington 2", "Drôles de petites bêtes", "Ferdinand", et "Les Moomins attendent Noël". Des dessins animés et des films que grands et petits pourront visionner et revisionner pour la fête de la Nativité et les vacances. Les tout-petits apprécieront ces histoires pleines d'humour, d'amour, d'amitié, et de magie de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.