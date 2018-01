Découvrez la fresque musicale "Jésus de Nazareth à Jérusalem"

Plongez dans l'un des plus grands récits de l'histoire grâce au nouveau spectacle de Pascal Obispo. Cette fresque musicale a été mise en scène par Christophe Barratier, le réalisateur des "Choristes". Le personnage principal est interprété par un jeune chanteur libanais, Mike Massy. La première représentation de "Jésus de Nazareth à Jérusalem" a eu lieu à Nantes ce samedi 27 janvier 2018. Les spectateurs ont été charmés. La tournée va se poursuivre avec une dizaine d'autres dates dans les régions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/01/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.