Découvrez l'incroyable collection de machines à coudre de Michel Lafragette

A Figeac, Michel Lafragette détient une collection hors normes pour son âge. Il a emmagasiné chez lui toutes sortes de machines à coudre qu'il a lui même entretenu. A la maison, c'est monsieur qui fait la couture. Avant la retraite, Michel Lafragette était un mécanicien dans une maison de confection juste en face de chez lui. Il y a travaillé pendant 23 ans et a aussi confectionné quelques pièces pour madame. La plus ancienne machine de sa collection date de 1852.