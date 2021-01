La recette de la poule au blanc

A La Haye-du-Puits (Manche), la poule au blanc est une tradition normande mais aussi une histoire de famille. Amoureux de cuisine et de terroir, Frédéric et son oncle Eugène savent déjà ce qu'ils vont acheter. Cela commence évidemment chez le crémier. En effet, sans beurre et sans crème, impossible de cuisiner la poule au blanc. En accompagnement, il faut aussi des légumes de saison comme les choux, les navets ou les poireaux. Une poule fermière de deux kilos est apportée par Marie-Madeleine, la tante de Frédéric. C'est au coin du feu que la recette commence. Dans une grande marmite, la poule va mijoter au moins deux heures pour cuire et s'imprégner de saveur. La poule au blanc fait partie des classiques de la cuisine normande. La recette, simple, se transmet de génération en génération, le plus souvent lors de repas de famille. Les légumes sont cuits à l'eau. Il faut ensuite préparer la crème, à feu doux, qui fait la particularité de ce plat. La cuisson terminée, la poule est découpée puis disposée avec les légumes de saison. La crème blanche nappera enfin généreusement les assiettes.