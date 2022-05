REPORTAGE - Partez à la découverte du plus petit musée de France

C'est un musée en version miniature. Au cœur des collines de la Lozère, sur la commune d'Albaret-Sainte-Marie, se trouve un ancien four à pain tout en pierre, devenu en 1988 le plus petit musée de France. L'établissement ne s'étend en effet que sur... 20 mètres carrés. La porte de ce petit musée est toujours ouverte, il est possible de le visiter gratuitement sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Une véritable expérience pour les curieux. "C'est un peu le bazar ici", explique André Bouchard, un habitant du village, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article. "Il y en a un peu partout, sur les murs, plein de photos, de tableaux, de textes, et tout ça, c'était à l'initiative d'un habitant du village féru d'Histoire". Le petit musée retrace ainsi toute la vie de la commune. Du budget des écoles à la création du bureau de poste, l'initiateur de cette idée a laissé des dizaines d'archives administratives. De petites choses, sans véritable valeur, mais qui ont marqué le village. "Par exemple, il y a des délibérations qui donnent la date de l'arrivée de l'électricité dans la commune" en 1949, détaille André Bouchard. On y trouve également l'acte de mobilisation générale en 1914, ainsi que des images du quotidien d'autrefois. Il est même possible d'y découvrir la bête du Gévaudan, célèbre légende du territoire. Alors même si la visite du plus petit musée de France est assez rapide, il permet de découvrir la mémoire d'un petit village de Lozère ainsi que la vie de ses habitants jusqu'à nos jours. Une jolie découverte alors que se tient, samedi, la 18e édition de la Nuit européenne des musées. D'autant que la collection de ce petit musée est sans cesse enrichie, notamment grâce à l'envoi de cartes postales, retraçant l'histoire de la région. "C'est important que ça continue à s'enrichir", souligne ainsi Nathalie, une employée de la mairie d'Albaret-Sainte-Marie. "On essaie de mettre de nouveaux documents pour que la mémoire continue et qu'on perpétue la mémoire du village".