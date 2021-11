Découvrez le seul refuge pour éléphants d'Europe, en Haute-Vienne

À 52 ans, Gandhi s'habitue petit à petit à son nouvel environnement. Il s'agit d'un sanctuaire pour éléphants dans une campagne d'ordinaire plus habituée aux vaches et aux moutons. Les branches et l'herbe sont indispensables à leur alimentation. Vivant jusque-là dans un zoo en Bretagne, Gandhi a dû faire plusieurs heures de route avant de rejoindre sa nouvelle terre d'adoption. C'est un lieu pour accueillir les éléphants, imaginé il y a cinq ans par un couple belge d'origine flamande. Ce sont deux amoureux des pachydermes, et qui ont travaillé depuis plus de 20 ans dans des zoos. C'est un parc pour héberger trois pensionnaires dans l'immédiat, mais les 29 hectares de superficie permettent de voir beaucoup plus grand pour les éléphants. Dans le village de Bussière-Galant, cela fait également beaucoup parler. Cette maison de retraite est uniquement financée par des dons. En plus de cela, il faut ajouter le travail de nombreux bénévoles. C'est une aide précieuse pour que les éléphants continuent à se faire de nouveaux amis.