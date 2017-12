Découvrez le Musée des Arts forains à Paris

Franchir les portes du Musée des Arts forains, c'est entrer au pays des merveilles. On peut y trouver des musiciens qui jouent de la musique contemporaine avec des instruments du 19 ème siècle. Un karaoké d'un tout autre genre est même disponible. Dans cet univers interactif, la tradition joue avec l'innovation où l'ancien télescope le contemporain, c'est le secret de cette féérie tourbillonnante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.